Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВМФ. Фото: страница Глеба Никитина во ВКонтакте

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Военно-морского флота, который отмечается 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Уважаемые военные моряки! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником! – сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что самое главное в профессии моряка – это человеческие качества: точность, самообладание, умение работать в команде и, конечно же, мужество и верность своему долгу.

Глеб Никитин также подчеркнул героизм моряков Нижегородской области, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.

– Сегодняшнее поколение военных моряков доблестно продолжает дело прошлых поколений! Мы гордимся вами! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть все будет в порядке! – добавил губернатор Нижегородской области.

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