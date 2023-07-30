Электричество восстановили в 85 населенных пунктах Нижегородской области

57 бригад энергетиков устраняют последствия непогоды в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57 бригад энергетиков устраняют последствия урагана в Нижегородской области. 207 энергетиков с помощью 82 машин спецтехники ликвидируют локальные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго».

Энергетики работали непрерывно всю ночь с 29 по 30 июля. По данным на 6.00, электричество восстановлено в 85 селах и деревнях, что составляет более 65 процентов пострадавших от непогоды в регионе.

Обеспечение электричеством социальных объектов проходит в штатном режиме.

– Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам, – отмечают представители «Нижновэнерго».

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