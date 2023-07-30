Охранника, не пустившего детей в грозу в Дом народного единства, уволили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородский охранник не пустил родителей с маленькими детьми в здание Дома народного единства, чтобы те переждали ливень и грозу. Сотрудник не входил в штат и был уволен после инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Дома народного единства.

Руководство Дома считает такой поступок сотрудника частной охранной организации недопустимым. Ведь он мог положительно решить вопрос, связавшись с руководством.

– До частной охранной организации, работающей с Домом, доведена информация о необходимости принятия мер и неформального отношения к нештатным ситуациям, особенно если речь идет о детях, – отмечают представители Дома народного единства.

Кроме того, руководство Дома провело разъяснительную беседу со всеми сотрудниками, чтобы подобных ситуаций больше не было.

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