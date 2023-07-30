Восстановлено электроснабжение более 65 % пострадавших от непогоды потребителей Нижегородской области.

Работы непрерывно велись всю ночь. К 06.00 утра восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой,в 85 населенных пунктах Нижегородской области.

Последствия локальных технологических нарушений на энергообъектах устраняют 57 бригад: 207 энергетиков, 82 единицы спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

В филиале «Нижновэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам.

Напомним, 29 июля на территории Нижегородской области наблюдались неблагоприятные погодные условия (гроза, сильные дожди, град, ветер с порывами до 20 м/с). Энергетики были заранее готовы к непогоде и незамедлительно приступили к устранению технологических нарушений.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети»8-800-220-0-220.