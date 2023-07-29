Нижегородские спасатели помогли людям, застрявшим на катере в акватории Волги. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородские спасатели помогли людям, застрявшим на катере в акватории Волги ночью 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Сегодня в полночь по единому телефону вызова экстренных служб поступило сообщение, что в акватории реки Волги, примерно в 200 метрах от берега, напротив дома № 1А, по улице Бетанкура, находится катер с людьми на борту, – отмечают в ведомстве.

По предварительной информации, винты судна задели дно, и из-за этого катер не смог двигаться дальше. Чтобы исключить возможную трагедию, спасатели выдвинулись к катеру на судне МЧС России «Кальмар».

Когда катер, на борту которого были шесть человек, в том числе трое детей, был обнаружен, его отбуксировали в безопасное место. К счастью, никто не пострадал. В помощи медиков также никто не нуждался.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен