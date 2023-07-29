Ливни и ураганный ветер ожидаются в Нижегородской области 30 июля.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сильные дожди и ураганный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду, ожидаются 30 июля в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с непогодой вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций повышается. Так, возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение строительных кранов, а также падение деревьев. Число ДТП в это время также может увеличиться.
Напомним, 29 июля в Нижнем Новгороде буквально за несколько минут палящее солнце сменили мощный ураган и тропический ливень.
Отметим, 30 июля в Нижнем Новгороде может выпасть более 20 мм осадков.
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