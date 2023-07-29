Ливни и ураганный ветер ожидаются в Нижегородской области 30 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильные дожди и ураганный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду, ожидаются 30 июля в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций повышается. Так, возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение строительных кранов, а также падение деревьев. Число ДТП в это время также может увеличиться.

Напомним, 29 июля в Нижнем Новгороде буквально за несколько минут палящее солнце сменили мощный ураган и тропический ливень.

Отметим, 30 июля в Нижнем Новгороде может выпасть более 20 мм осадков.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен