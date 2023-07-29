Специалисты «Нижновэнерго» продолжают ликвидировать последствия непогоды

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» продолжают устранять технологические нарушения, вызванные прохождением циклона по территории Нижегородской области (сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 20 м/с).

Бригады «Нижновэнерго» устраняют локальные нарушения электроснабжения, возникшие из-за непогоды, в Борском, Семёновском, Кстовском, Лысковском, Богородском районах области.

В восстановительных работах задействованы 48 бригад: 107 энергетиков и 63 единицы спецтехники. Повышенное внимание уделяется электроснабжению социально значимых объектов.

Энергетики «Нижновэнерго» продолжают работать в режиме повышенной готовности. В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

«Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно)