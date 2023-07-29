Дивеевское чудо: Пожилая пара вышла из машины за пару минут до того, как трактор превратил ее в груду металла

В Дивеевском районе трактор дважды переехал легковушку. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры»
В Дивеевском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП. Там трактор дважды переехал легковушку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».
По словам очевидцев, на момент происшествия в автомобиле никого не было. Произошло настоящее чудо: за несколько минут до ДТП из автомобиля вышла и отправилась в магазин пожилая пара.
Автомобиль же после наезда трактора превратился в груду металла.
Автомобиль превратился в груду металла. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры»
Как после сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в происшествии действительно никто не пострадал.
Напомним, с 31 июля по 2 августа в Дивееве будут праздновать дни памяти преподобного Серафима Саровского.
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