Дивеевское чудо: Пожилая пара вышла из машины за пару минут до того, как трактор превратил ее в груду металла

В Дивеевском районе трактор дважды переехал легковушку. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры»

В Дивеевском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП. Там трактор дважды переехал легковушку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам очевидцев, на момент происшествия в автомобиле никого не было. Произошло настоящее чудо: за несколько минут до ДТП из автомобиля вышла и отправилась в магазин пожилая пара.

Автомобиль же после наезда трактора превратился в груду металла.

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры»

Как после сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в происшествии действительно никто не пострадал.

Напомним, с 31 июля по 2 августа в Дивееве будут праздновать дни памяти преподобного Серафима Саровского.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен