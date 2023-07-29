Четыре человека перевернулись на яхте в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Четверо нижегородцев вышли в шторм на яхте и перевернулись. В происшествии погибла женщина, троих человек удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– В 13:45 в единую дежурно-диспетчерскую службу Городецкого района от очевидцев поступило сообщение о перевернувшемся парусном судне на акватории реки Волги – Горьковском водохранилище, – отмечают в ведомстве.

Прибыв на место, спасатели установили, что на Волге перевернулась яхта. На борту было четыре человека.

На борту яхты было четыре человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате происшествия погибла 71-летняя женщина. Троих пассажиров судна спасли очевидцы.

Предварительной причиной случившегося спасатели называют сильный ветер, пришедший в регион сегодня днем. На данный момент решается вопрос о буксировке яхты.

Обстоятельства случившегося продолжат выяснять сотрудники полиции.

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