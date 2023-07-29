Четыре человека перевернулись на яхте в Нижегородской области.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Четверо нижегородцев вышли в шторм на яхте и перевернулись. В происшествии погибла женщина, троих человек удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
– В 13:45 в единую дежурно-диспетчерскую службу Городецкого района от очевидцев поступило сообщение о перевернувшемся парусном судне на акватории реки Волги – Горьковском водохранилище, – отмечают в ведомстве.
Прибыв на место, спасатели установили, что на Волге перевернулась яхта. На борту было четыре человека.
На борту яхты было четыре человека.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В результате происшествия погибла 71-летняя женщина. Троих пассажиров судна спасли очевидцы.
Предварительной причиной случившегося спасатели называют сильный ветер, пришедший в регион сегодня днем. На данный момент решается вопрос о буксировке яхты.
Обстоятельства случившегося продолжат выяснять сотрудники полиции.
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