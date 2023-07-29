Техника работает в Нижнем Новгороде в местах скопления воды. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде спецтехника, работая в местах скопления воды, устраняет последствия сильного ливня. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Воду откачивают на Нижневолжской набережной, улице Стрелка, проспекте 70 лет Октября, в микрорайоне Гордеевский.

Кроме того, коммунальщики чистят ливневки от мусора и листвы, а также убирают поваленные от ветра деревья.

Коммунальщики чистят ливневки и убирают деревья. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде буквально за несколько минут палящее солнце сменили мощный ураган и тропический ливень. Дороги города превратились в реки, а машины стали раскачиваться на ветру.

Ранее мы сообщали, что завтра в Нижнем Новгороде может выпасть более 20 мм осадков.

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