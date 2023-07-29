Более 20 мм осадков ожидается в Нижнем Новгороде 30 июля. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Более 20 мм осадков может выпасть в Нижнем Новгороде 30 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Коммунальные службы не прекращают свою работу. Так, до 30 бригад круглосуточно работает над прочисткой ливневок. Кроме того, в места скопления воды в период сильных ливней будет выезжать спецтехника.

– Все имеющиеся у города ресурсы будут использованы, однако полностью справиться с водой можно будет только после прекращения ливней, – отмечает Юрий Шалабаев.

Отметим, по данным сервиса Яндекс.Погода, ливни прогнозируют в воскресенье. А в предстоящую неделю осадков не ожидается. Небо будет облачным с прояснениями.

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