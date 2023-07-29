Филиал «Нижновэнерго» переведён в режим повышенной готовности из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями(гроза,сильные дожди, град, гроза, порывы ветра до 20 м/с) в филиале «Россети Центр и Приволжье» -«Нижновэнерго» введён режим повышенной готовности (РПГ), предполагающий мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 204 бригады энергетиков: 679 специалистов и 353 единицы спецтехники.

Также в распоряжении филиала находятся 302 передвижных резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 7,9 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В «Нижновэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.