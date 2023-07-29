Три именных подразделения для участия в СВО формируют в Нижегородской области. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Три именных танковых подразделения для участия в специальной военной операции начали формировать в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Глеб Никитин.

Батальоны будут носить имена генерала Ивана Ивлиева, писателя Максима Горького и преподобного Серафима Саровского. Формируются танковые подразделения совместно с Штабом Захара Прилепина.

– Подбираем грамотное профессиональное командование, ставим амбициозные задачи, –отмечает губернатор Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что депутаты регионального Заксобрания предложили нижегородским участникам СВО предоставлять до 20 соток земельного участка. Новую меру поддержки планируют оказывать участникам СВО и семьям погибших военнослужащих.

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