Дом времен революции на улице Октябрьской хотят реконструировать в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Историческое здание времен революции планируют реконструировать на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает GipperNN.

Дом находится на улице Октябрьской 10А. Собственник хочет провести реконструкцию двери. В одном варианте оформления она будет идти во всю высоту здания, в другом варианте дверь и большое окно над ней будут разделены своеобразным поясом.

Проектная компания «Горпроекта» разработала несколько вариантов эскизов, для того, чтобы собственник и члены Архсовета выбрали наиболее подходящий. Эксперты Архсовета дали несколько рекомендаций, касающихся изменений дома. Также они считают, что у дома тяжелый некрасивый карниз. Они предложили изменить его, например, при помощи смены цвета.