Подписано соглашение о сохранении и развитии исторического наследия в Арзамасе. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Мэрия Арзамаса, АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера» и АНО «АСИРИС» подписали соглашением о сотрудничестве в сфере сохранения и развития исторического наследия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, с 2022 года в Арзамасе провели ремонт более 130 фасадов объектов культурного наследия.

- Сейчас у нас есть возможность придать достойный облик и самому содержанию исторических улиц. Фасадные решения, которые ждали своего часа с 2020 года, нашли воплощение благодаря сотрудничеству, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будет содействовать ремонту около 100 фасадов. Также в 2023 году Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области восстановили пять фасадов исторических домов на ул. К. Маркса в Арзамасе.

Кроме того, в рамках комплексного развития территорий планируют улучшить транспортную инфраструктуру, создать общественные пространства, реставрировать объекты ОКН.