Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны кандидаты, которые претендуют на пост губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «ВОВК».

Сегодня в 18:00 завершился прием документов от кандидатов в избирательную комиссию Нижегородской области.

Всего на пост главы региона претендуют пять человек - Владислав Атмахов от ЛДПР, Александр Быков от партии пенсионеров, Владислав Егоров от КПРФ, Глеб Никитин от «Единой России» и Илья Померанцев от «Гражданской силы».

Напомним, недавно Глеб Никитин подал документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области.