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НовостиОбщество28 июля 2023 16:15

Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Нижегородской области

Сегодня завершился срок предоставления документов кандидатов
Елизавета КОПЫЛОВА
Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Нижегородской области

Пять кандидатов претендуют на пост губернатора Нижегородской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны кандидаты, которые претендуют на пост губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «ВОВК».

Сегодня в 18:00 завершился прием документов от кандидатов в избирательную комиссию Нижегородской области.

Всего на пост главы региона претендуют пять человек - Владислав Атмахов от ЛДПР, Александр Быков от партии пенсионеров, Владислав Егоров от КПРФ, Глеб Никитин от «Единой России» и Илья Померанцев от «Гражданской силы».

Напомним, недавно Глеб Никитин подал документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области.