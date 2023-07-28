В нижегородском ИТ-кампусе «Неймарк» создадут не менее семи научных направлений подготовки. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

В нижегородском межвузовском ИТ-кампусе мирового уровня «Неймарк» создадут не менее семи научных направлений подготовки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Основными направлениями образовательных программ станут микроэлектроника, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность и защищенный искусственный интеллект, программно-аппаратные комплексы, телекоммуникации, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность. Кроме того, совместно эти сферы в ИТ-кампусе будут развивать 11 вузов, четыре научно-исследовательских института и более 60 индустриальных партнеров.

-Одна из особенностей ИТ-кампуса «Неймарк» – ориентация на запросы работодателей-лидеров технологического рынка. Нижний Новгород интересен компаниям своим уникальным опытом, например, в сферах микроэлектроники, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Реализацию образовательных проектов планируют совместно с ведущими вузами региона и крупнейшими индустриальными партнерами.

С сентября 2021 года благодаря образовательной экосистеме ИТ-кампуса «Неймарк» удалось реализовать более 20 мероприятий с общим охватом свыше 10 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках первого этапа реализации проекта ИТ-кампуса «Неймарк» будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги.