На жителя Борского района завели административное дело за зарастание земельного участка. Фото: Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

На жителя деревни Зубово Борского района завели административное дело за захламление отходами и зарастание земельного участка. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Как отмечается, инспектор отдела государственного земельного надзора провел внеплановую выездную проверку и выявил несанкционированную свалку на земельной участке, площадью три га. Житель хранил строительные и растительные отходы, также земельный участок зарастает различными кустарниками и сорняками.

Специалисты установили, что сельскохозяйственную деятельность на земельном участке не ведут. Кроме того, отмечено, что из-за захламленности участка произошло снижение плодородности почвы.

Собственник нарушил Земельный кодекс РФ. Его вызвали в Управление для составления протокола об административном правонарушении. Более того, он обязан устранить все нарушения до 29 ноября 2023 года.