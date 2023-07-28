Уровень воды резко снизился в реке Сатис, расположенной в Сарове. Фото: сообщество «Затоновости Саров» во «ВКонтакте».

Жители Нижегородской области пожаловались на резкое снижение уровня воды в реке Сатис, которая расположена в Сарове. Об этом сообщили в сообществе «Затоновости Саров» во «ВКонтакте».

В социальных сетях жители стали предполагать из-за чего это могло произойти. Некоторые считают, что так сделали для удобства будущей застройки, а кто-то думает, что туда сливают загрязненные стоки.

- Это что-то ужасное, то что сделали с рекой! А ведь это живая экосистема! – возмущается жительница Натали И.

Департамент городского хозяйства сообщил, что такая ситуация сложилась в связи с течью на гидроузле «Городской». Однако сейчас активно устраняют эту проблему. Подрядная организация, которая отвечает за содержание гидротехнического сооружения, начала устанавливать ремонтные затворы. После этого будут проводить ремонт ГТС.

Когда все работы закончатся, уровень воды в реке снова придет в норму.