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НовостиНовости компаний28 июля 2023 10:50

В «Нижновэнерго» – День охраны труда!

Источник:kp.ru

В подразделениях «Нижновэнерго» прошёл ежемесячный День охраны труда в целях профилактики производственного травматизма. Было проверено состояние рабочих мест, укомплектованность бригад спецодеждой, соблюдение санитарных норм и правил. Проведено автоматизированное тестирование на знание правил охраны труда среди работников.

Сотрудники, допущенные к управлению автотранспортом, ответили на дополнительные вопросы ПДД и прошли практические испытания. Также персоналу были представлены фильмы и ролики об оказании первой помощи.

Для персонала районов электрических сетей проведены тренинги по концепции «нулевого травматизма». В ряде подразделений состоялась деловая игра «Бригада профессионалов». Работники делились на команды, в каждой из которых были сотрудники со стажем и более молодое поколение. Цель игры – проверить теоретические знания по охране труда, произвести обмен опытом между коллегами.

На учебно-тренировочных полигонах прошли практические проверки электромонтеров опера