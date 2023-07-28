Движение на улице Рождественской временно перекроют 29 и 30 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта на улице Рождественской временно приостановят 29 и 30 июля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, изменения затронут участок от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской. Движение ограничат с 00:01 29 июля до 05:00 30 июля.

-Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку, - отметили в департаменте.

Также в эти дни приостановят движение трамвая №11. На подъездах к участку будут установлены запрещающие знаки.