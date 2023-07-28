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НовостиПолитика28 июля 2023 10:39

Ольга Гусева назначена министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области

Департамент внешних связей переименовали в нижегородском правительстве
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Департамент внешних связей в нижегородском правительстве переименовали в Министерство международных и межрегиональных связей.

Департамент внешних связей в нижегородском правительстве переименовали в Министерство международных и межрегиональных связей.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Департамент внешних связей в нижегородском правительстве переименовали в Министерство международных и межрегиональных связей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никтин в своем телеграм-канале.

По его словам, Нижегородская область постоянно расширяет взаимодействие с внешними партнерами. За пять лет в регионе состоялось свыше 550 международных мероприятий, участниками которых стали партнеры почти ста стран. На сегодняшний день Нижегородская область сотрудничает с 140 партнерами в сфере экономики и торговли и имеет партнерские отношения с 28 регионами России.

- А в следующем году нам предстоит провести в Нижнем Новгороде крупные мероприятия с участием руководства стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР), - подчеркнул Никитин.