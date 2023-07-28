19 человек заболели корью с начала года в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 случаев заболевания корью было зарегистрировано с начала года в Нижегородской области. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечается, 11 случаев инфицирования завозные, а сейчас под наблюдением Управления находятся пять очагов заболевания. Специалисты Роспотребнадзора по каждому случаю организовывают полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий в том числе иммунизацию контактных лиц.

- Наиболее эффективной мерой профилактики кори является вакцинация. Только в этом году в рамках подчищающей иммунизации привито более 16 тыс. человек, - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проверить нижегородцам свой прививочный статус по кори и по необходимости сделать вакцинацию.