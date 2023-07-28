Нижегородский Архсовет одобрил новый проект КРТ в Советском районе. Фото: Институт развития агломераций Нижегородской области.

Архитектурный совет добрил проект комплексного развития застроенной территории в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской. Об этом сообщил GiperNN.

Как отмечается, эскиз проекта был представлен на заседании Архсовета при региональном Минграде 26 июля. В рамках проекта планируют строительство трех зданий в шесть и 16 этажей. При этом участок на границах улиц Генкиной и Тверской затрагивать не будут. На данный момент там расположены два ветхих дома, которые расселят, а на их месте благоустроят сквер.

Площадь застройки составит 28,3 тысячи квадратных метров, всего здесь планируют построить 425 квартир для проживания 978 человек.

Напомним, ранее стало известно, что 23 дома в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу комплексного развития территорий. Согласно информации, в плане предусмотрено расселение 23 домов, 4 из них признаны аварийными, а 19 имеют износ более 70%.