Отца и его 11-летнего сына, пропавших при сплаве по реке Лух, ищут в Нижегородской области

Пропавшие. Фото: поисково-спасательный центр «Рысь».

Отца и его 11-летнего сына, пропавших во время сплава по реке Лух, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь» во «ВКонтакте».

Известно, что отец и сын отправились в сплав на резиновой лодке 5 июля. Последний раз на связь выходили 13 июля, тогда они были в районе села Талицы в Ивановской области. Свой маршрут они должны были закончить в рабочем посёлке Фролищи в Нижегородской области, либо в городе Гороховец во Владимирской области.

– До настоящего времени их местоположение неизвестно, – пишут волонтеры в соцсетях.

57-летний Андрей Бирюков имеет среднее телосложение, его рост составляет 170 сантиметров, волосы у него тёмно-русые, а глаза зелёные. Его 11-летний сын Даниил имеет худощавое телосложение, ростом он 155 сантиметров, волосы светло-русые, а глаза серые. Одеты они были как на фото в ориентировке.

С собой у них имеется светло-зелёная двухместная палатка, серая надувная лодка, походные рюкзаки синего и оранжевого цвета.

Любую информацию о местонахождении мужчины с ребёнком просьба сообщать по телефону 8-930-28-38-200 (волонтеры).