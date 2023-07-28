Технопарк «Академик Андронов» планируют создать в нижегородской «Квантовой долине». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Технопарк имени советского физика и математика, академика Александра Андронова создадут на базе нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания 27 июля.

Как отмечается, технопарк планируют построить для реализации инновационных стартапов, подготовки научных и инженерных кадров для промышленных предприятий. Кроме того, в технопарке «Академик Андронов» будут размещать резидентов «Квантовой долины», которые реализуют свои проекты совместно с вузами и научными институтами региона.

-Подготовлена архитектурная концепция, разрабатывается проект планировки территории, вносятся изменения в градостроительную документацию. Технопарк планируется разместить на территории кластера ИНТЦ в Кузнечихе. Общая площадь зданий составит более 21 тысячи квадратных метров, - добавил генеральный директор АО «Управляющая компания ИНТЦ «Квантовая долина», советник губернатора Тимур Халитов.