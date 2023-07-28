7590 жителей Нижегородской области обратились в медучреждения по поводу присасывания клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

7590 жителей обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как отмечается, с начала года случаи присасывания клещей были зарегистрированы в 48 районах области и восьми районах Нижнего Новгорода. Согласно статистике, это на 18,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Кроме того, этот показатель выше среднемноголетнего уровня на 2,1%. Высокий уровень присасывания клещей был зарегистрирован в городе Бор, в Богородском, Ветлужском, Городецком, Павловском районах, в городах Семенов, Дзержинск и в некоторых районах Нижнего Новгорода, таких как, Автозаводский, Советский, Ленинский, Приокский. Чаще всего укусам клещей подвержены жители деревень и сел.

Также с начала года было зарегистрировано четыре случая заражения клещевым энцефалитом. У двух жителей инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока.

- На текущий момент зарегистрировано 45 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), подтвержденных лабораторно, у пяти заболевших присасывание произошло на территории других регионов, 1 случай заболевания моноцитарного эрлихиоза, - добавили специалисты регионального Роспотребнадзора.