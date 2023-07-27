Шестеро детей решили переплыть Волгу на надувном матрасе . Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Шестеро детей приняли решение переплыть Волгу в районе Борского моста на надувном матрасе. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

По информации источника, ребят заметили очевидцы из окон многоэтажки. Подростки плыли посреди реки на надувном матрасе.

- В службу спасения звонков о помощи на данный инцидент не поступало, - отметила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Однако за ребят не стоит волноваться. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, подростков уже вернули на берег.