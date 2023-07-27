Три ФАПа открыли в Нижегородской области в 2023 году Фото: Иван Макеев

Три фельдшерско-акушерских пункта ввели в эксплуатацию с начала года в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, новые ФАПы открыли в деревне Бубенки Княгининского района, поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района и селе Рогожка Сеченовского района. Первые два получили документацию 14 июля, третий – 21 июля.

После оформления лицензии и некоторых других документы ФАПы откроют двери для пациентов.

Всего в 2023 году в Нижегородской области планируют открыть 31 объект здравоохранения.

- Мы активно продолжаем региональную программу модернизации первичного звена. Причем отдельное внимание уделяем доведению квалифицированной и, главное, своевременной помощи до каждого жителя региона», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, с 2020 года был проведен капитальный ремонт в 662 объектах здравоохранения. Недавно за 45 млн рублей капитально отремонтировали Линдовскую участковую больницу на Бору в Нижегородской области.

Также была закуплена 821 единица нового медицинского оборудования и почти 1 000 автомобилей для медучреждений и скорой помощи.