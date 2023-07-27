Производители бутилированной воды получат господдержку в Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Господдержку для производителей бутилированной воды планируют ввести в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗСНО.

27 июля состоялось заседания регионального Заксобрания. В ходе заседания депутаты поддержали в двух чтениях законопроект о внесении изменений в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области».

Изменения предполагают внесение субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий для компаний, которые занимаются производством минеральной питьевой воды.

Как считают парламентарии, подобные меры помогут увеличить производственные мощности и ассортимент продукции.

Председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков поделился, что субъекты малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, ранее не могли претендовать на подобные меры господдержки. Вода к общераспространённым ископаемым не относится.

- Производители бутилированной воды были лишены возможности получать финансовую поддержку от государства. Теперь этот пробел в законодательстве будет устранён, - добавил он.