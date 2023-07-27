Четыре кандидата зарегистрировались для участия в выборах губернатора Нижегородской области Фото: Кирилл Мартынов

Еще четыре кандидата предоставили документы для регистрации на выборы губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

27 июля документы предоставили, в том числе листы поддержки с подписями, Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Илья Померанцев («Гражданская сила»).

Напомним, 25 июля Глеб Никитин подал документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области.

Прием документов продлится до 28 июля. Сами выборы пройдут три дня с 8 по 10 сентября