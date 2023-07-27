Производственный комплекс продают за 382 миллиона в Канавинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производственный комплекс на улице Вторчермета выставили на продажу за 382 млн рублей. Об этом сообщил GipperNN.

По информации источника, объект площадью 15,3 тысячи квадратных метров предназначен для производства металлоконструкций. Он расположен в промзоне Канавинского района в непосредственной близости от федеральной трассы М-7. Кроме того, площадка огорожена железобетонным забором.

Комплекс зданий был построен в 1998 году. На территории есть четыре производственных здания, открытая бетонная площадка с козловым краном грузоподъемностью 12 тонн, а также административно-бытовое и торговое здания.