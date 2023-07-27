Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 15:00

Производственный комплекс продают за 382 миллиона в Канавинском районе

Объект предназначен для производства металлоконструкций
Елизавета КОПЫЛОВА
Производственный комплекс продают за 382 миллиона в Канавинском районе

Производственный комплекс продают за 382 миллиона в Канавинском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производственный комплекс на улице Вторчермета выставили на продажу за 382 млн рублей. Об этом сообщил GipperNN.

По информации источника, объект площадью 15,3 тысячи квадратных метров предназначен для производства металлоконструкций. Он расположен в промзоне Канавинского района в непосредственной близости от федеральной трассы М-7. Кроме того, площадка огорожена железобетонным забором.

Комплекс зданий был построен в 1998 году. На территории есть четыре производственных здания, открытая бетонная площадка с козловым краном грузоподъемностью 12 тонн, а также административно-бытовое и торговое здания.