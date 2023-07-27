Нижегородский моряк спас тонущего мальчика у берегов Алжира

Фото: скрин из видео. Источник: Команда т/х "Сормовский -3063".

Нижегородский капитан участвовал в спасении алжирского мальчика, оказавшегося в открытом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного речного пароходства.

Историю, произошедшую в ночь с 12 на 13 июля в Средиземном море вдоль побережья Алжира, иначе, чем чудом, не назовешь. В два часа ночи на пути сухогрузного теплохода «Сормовский-3063», следовавшего из Турции в Гибралтарский пролив, оказался ребёнок. В кромешной тьме по волнам в спасательном круге дрейфовал мальчик 10 лет.

– О случившемся доложили капитану судна Евгению Приходько и он отдал команду на проведение спасательных действий, – сообщили в ведомстве.

Двое членов команды вытащили обессиленного мальчика из воды, посадили в шлюпку и переправили на борт. Ребёнок был в шоке, из-за палящего днём солнца его кожа обгорела до пузырей.

– По-английски мальчик не говорил, однако команде удалось узнать, что ребёнку 10 лет, его имя Мустафа, он из Алжира, – добавили в СРП.

Позаботилась о перепуганном ребёнке судовой кок Светлана Новикова. Она помыла, переодела, накормила и обработала раны потерпевшему бедствие.

– О ситуации доложили в СКЦ Алжира, и было принято решение следовать к ближайшему алжирскому порту Оран для передачи найденного в открытом море ребенка, – объяснили в ведомстве.

Около семи утра, когда теплоход «Сормовский-3063» подходил к порту Алжира, навстречу судну выдвинулся катер пограничников, который и забрал спасенного мальчика. После этого российские моряки вернулись на заданный маршрут по переходу через Гибралтарский пролив и Атлантику, и далее – в порт Санкт-Петербурга.