Восстановление знаменитого шахматного клуба заканчивают в парке Кулибина. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Почти завершена реконструкция знаменитого здания шахматного клуба в парке Кулибина. Об этом рассказал во время проверки хода работ глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Напомним, в начале июня стартовало комплексное благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде.

- Парк Кулибина - это объект культурного наследия. При проектировании мы это особенно учитывали. Все дорожки сохраняются, разрушенные – будут отремонтированы. В пешеходной части добавим несколько дорожек, которые проложили сами отдыхающие для удобства, - добавил Алексей Рыболовлев.

Кроме того, сейчас завершается восстановление здания шахматного клуба. Со временем здание обветшало и там проводят замену конструктивных элементов. Также приведут в порядок дорожки, сделают дополнительное освещение, установят новую детскую площадку, высадят деревья и кустарники.

Сейчас заканчивают монтаж бордюров, прокладку кабеля для освещения и уже заменили на треть брусчатку.

Нижегородцы очень рады благоустройству парку, ведь многие прогуливаются здесь с детьми или во время рабочего обеда.