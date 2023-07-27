Нижневолжскую набережную временно перекроют из-за ночного забега 29 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижневолжскую набережную частично перекроют из-за ночного забега в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация содержится в постановлении городской администрации.

Напомним, в Нижнем Новгороде 29 июля впервые состоится ночной забег. Спортсмены будут преодолевать дистанции в 2, 5 и 10 километров.

В связи с этим с 00:01 29 июля до 02:00 30 июля будет закрыта парковка около Чкаловской лестницы. Кроме того, будет ограничен проезд от улицы Широкой до Георгиевского съезда с 14:00 29 июля до 02:00 30 июля.

С 16:00 29 июля до 02:00 30 июля будет закрыт проезд по улицам Красная Слобода, набережной Гребного канала, Казанскому и Георгиевскому съездам.

Движение будет организовано по прилегающим улицам, для водителей будут установлены предупреждающие знаки.