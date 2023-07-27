Консолидированный бюджет Нижегородской области вырос более чем в два раза

Объем финансирования нацпроектов в Нижегородской области в 2019-2022 годах составил 131,2 млрд рублей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Консолидированный бюджет Нижегородской области увеличился более чем в два раза. По итогам 2022 года он составлял 301,1 миллиарда рублей, а в 2017 году 143 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Это позволило не только нарастить расходы в соответствии с актуальными задачами и вызовами, но и выполнить все ранее принятые обязательства. Основной рост пришелся именно на налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета, – подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что бюджет города в 2023 году планируют увеличить почти на 162 миллиона рублей. Средства пойдут на строительство двух пристроев к школам, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Что касается обновленных параметров бюджета, доходы составили 58,472 млрд рублей, расходы 61,943 млрд рублей, а дефицит 3,471 млрд рублей.

Также Нижегородская область получила первый транш бюджетного кредита в июне на капитальный ремонт дорог. На данный момент объем государственного долга Нижегородской области увеличился на 1,5 млрд рублей и составляет 132,6 млрд рублей.