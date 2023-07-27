Ограждающие конструкции для метро Сенной готовы почти на 100%. Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Ограждение котлована для будущей станции метро Сенная готово на 99,9%. Об этом сообщили в телеграм-канале «МетроНН».

Напомним, в начале мая стало известно, что половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке станции метро «Сенная». На данный момент метростроевцам необходимо залить три сваи. Кроме того, из стартового котлована было вывезено почти 13 тысяч кубометров грунта.

Сейчас продолжаются работы по установке металлических распорок для усиления стенок котлована.

-Сложностей очень много, но мы победим все, - добавил заместитель генерального директор МКУ «ГУММиД» Илья Беба.

Важно, что все работы ведутся согласно графику, а значит, уже скоро начнется тоннелепроходка.