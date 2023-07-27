Концепцию застройки Новинок отправили на доработку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Концепция застройки поселка Новинки в Нижнем Новгороде была отправлена на доработку по итогам заседания регионального архитектурного совета. Специалисты рекомендовали доработать проект, пишет «АиФ-НН».

Концепцию освоения территории Новинок обсуждали на заседании Архсовета 26 июля. Застройщик намерен возвести там несколько жилых кварталов с домами высотой от четырех до 17 этажей. В этих домах будут квартиры-студии, «однушки» и «двушки». Для удобства автомобилистов в этом районе хотят построить 9-этажный паркинг.

По итогам рассмотрения проекта архитекторы высказали некоторые замечания. В частности, они касались типа застройки и однообразие кварталов. В результате проект был направлен на доработку.