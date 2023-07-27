Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали городами-побратимами

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Нижний Новгород и столицы Республики Конго Браззавиль стали городами-побратимами. Подписание соглашения состоялось на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге 27 июля. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

– Браззавиль – город-миллионник, крупный промышленный и экономический центр, который стал нашим первым африканским городом-побратимом. Уверен, партнёрство с Браззавилем в сферах туризма, культуры, науки, образования и бизнеса принесёт множество интересных проектов. А богатство культурного наследия Нижнего и Браззавиля откроют для жителей наших городов новые туристические направления в лице друг друга, – уточнил мэр.

Побратимские отношения дают возможность использовать опыт зарубежных городов в различных сферах жизнедеятельности, способствуют развитию культурных, экономических, социальных и общественных взаимоотношений.

Напомним, ранее было подписано соглашение о налаживании побратимских связей между Нижним Новгородом и Бухарой. Сотрудничество активно ведётся в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Также мы писали, что у трех муниципалитетов Нижегородской области появились китайские города-побратимы. В частности, договоры об установлении побратимских связей были подписаны между Нижним Новгородом и Харбином, Арзамасом и Хуаншанем, Вознесенским муниципальным районом и уездом Шанчжи.