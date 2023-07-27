Блогеров планируют привлечь наблюдателями на выборах в Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области..

Блогеров планируют привлечь в качестве наблюдателей на выборах в Нижегородской области. Об этом сообщила общественная палата Нижегородской области.

26 июля состоялось заседание членов Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами в регионе. Они обсудили текущую работу и обозначили новые задачи. К ним также присоединился по видеосвязи член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

- У нас очень большой опыт, было много новаций. Например, в прошлом году в день голосования у нас работала стрим-студия «Наблюдатель НО». Мы организовывали выступления наблюдателей из районов, показывали участки, задавали вопросы. В организации стрима принимали участие студенты кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, - отметил Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

В этом году планируют ввести новый проект, связанный с наблюдением за выборами.

Прежде всего, увеличится объем вещания. Кроме того, разрабатывается проект, в рамках которого блогеры-наблюдатели будут освещать выборы. Таким образом, будет расширена корреспондентская сеть.

Также федеральные эксперты обучили региональных преподавателей, а они, в свою очередь, передают знания на территории Нижегородской области по программе, разработанной ассоциацией НОМ. Обучение проводят в различных форматах, что позволяет общественным наблюдателям общаться между собой, выступать, разбирать всевозможные ситуации.