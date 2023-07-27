Более 4,5 млн туристов ожидается в Нижегородской области в 2023 году Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородские власти ожидают, что в этом году регион посетят более 4,5 млн туристов – вероятнее всего, турпоток вырастет так же, как и в прошлом году. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе своего отчета перед депутатами регионального Заксобрания 27 июля.

- Сегодня мы - в числе лидеров туристических рейтингов, с невероятным ростом турпотока даже в постюбилейный 2022 год, и примерно сопоставимый рост мы ожидаем по итогам текущего года – это 15,7%, - сказал Глеб Никитин.

В прошлом году Нижегородскую область посетили 3,9 млн путешественников. Нетрудно подсчитать, что в этом году число гостей по прогнозам возрастет до 4,5 млн человек.

Многих туристов привлекает насыщенная событийная программа, которой славится Нижний Новгород. Здесь проходят ставшие столь популярными фестивали «Столица закатов», «Интервалс», «Стрелка» и другие. В прошлом году культурные мероприятия в регионе посетили 42 миллиона человек.