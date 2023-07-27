Нижегородская область на 40% перевыполнила план по расселению из ветхого жилья в 2022 году

Работа по ликвидации аварийного жилья продолжается. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Программа расселения из жилья, признанного аварийным до 2017 года, досрочно завершается в Нижегородской области. По итогам 2022 года регион перевыполнил на 40% показатель по количеству расселенных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Всего из 12,8 тысячи жителей домов, попавших под расселение (в рамках федеральной программы), на сегодня переселено 12 тысяч человек, то есть 93%, осталось расселить менее 800 человек, – отметил губернатор Глеб Никитин.

В настоящее время начинается реализация следующей программы – по улучшению жилищных условий нижегородцев, проживающих в домах, признанных аварийными после 2017 года. Кроме того, работы по ликвидации аварийного жилья продолжаются.

Напомним, что в настоящий момент есть дома, которые не являются аварийными, но могут ими стать в будущем. Поэтому Госдума предложила составить прогноз, чтобы узнать, сколько аварийных домов добавится в ближайшие три года.

На данный момент региональный Минстрой разрабатывает новую программу расселения граждан из аварийного жилья. С 2024 года планируется расселить 750 нижегородских домов, которые признаны аварийными в период с 2017 года по 2022 года.