Пожар вспыхнул из-за обрыва провода на улице Козицкого. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Нижнем Новгороде на улице Козицкого вспыхнул пожар. Инцидент произошел днем 27 июля через дорогу от дома №8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Несмотря на это, к месту ЧП было стянуто несколько машин скорой помощи и, конечно, пожарные. Из-за большого количества экстренных служб очевидцы в соцсетях предположили, что случилось нечто страшное.

Однако, по оперативным данным МЧС, информации о пострадавших или погибших не поступало.