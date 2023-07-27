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НовостиПроисшествия27 июля 2023 10:30

Пожар вспыхнул из-за обрыва провода на улице Козицкого

Оборвавшийся высоковольтный провод привел к возгоранию в Нижнем Новгороде
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пожар вспыхнул из-за обрыва провода на улице Козицкого.

Пожар вспыхнул из-за обрыва провода на улице Козицкого.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Нижнем Новгороде на улице Козицкого вспыхнул пожар. Инцидент произошел днем 27 июля через дорогу от дома №8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Несмотря на это, к месту ЧП было стянуто несколько машин скорой помощи и, конечно, пожарные. Из-за большого количества экстренных служб очевидцы в соцсетях предположили, что случилось нечто страшное.

Однако, по оперативным данным МЧС, информации о пострадавших или погибших не поступало.