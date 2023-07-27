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НовостиПолитика27 июля 2023 10:22

Военные соцконтракты на 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области

Речь идет о мерах поддержки семей военнослужащих, находящихся на СВО
Валерия МУРОМЦЕВА
Военные соцконтракты на 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.

Военные соцконтракты на 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области семьи ушедших на СВО бойцов заключили социальные контракты на общую сумму почти в 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая с докладом перед депутатами ЗСНО 27 июля.

Военный социальный контракт является мерой поддержки семей мобилизованных и объединяет все виды помощи. Это и единовременные выплаты, и компенсация оплаты ЖКХ, и ежемесячные выплаты на детей, беременным женщинам и малоимущим.

Напомним, социальный военный контракт был внедрен в Нижегородской области в октябре 2022 года. Ранее мы подробно писали об этом.