Военные соцконтракты на 1 млрд рублей заключили в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области семьи ушедших на СВО бойцов заключили социальные контракты на общую сумму почти в 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая с докладом перед депутатами ЗСНО 27 июля.

Военный социальный контракт является мерой поддержки семей мобилизованных и объединяет все виды помощи. Это и единовременные выплаты, и компенсация оплаты ЖКХ, и ежемесячные выплаты на детей, беременным женщинам и малоимущим.

Напомним, социальный военный контракт был внедрен в Нижегородской области в октябре 2022 года. Ранее мы подробно писали об этом.