Проекты программы «Дзержинск-100» предложено внести в Стратегию развития Нижегородской области

Фото: Администрация Дзержинска

В Дзержинске прошла территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным. «Дзержинск за последние годы серьезно продвинулся по целому ряду направлений. Были реализованы мощные инвестиционные проекты, создана и расширена в 10 раз ОЭЗ «Кулибин», будет построен один из первых в стране экотехнопарков. Дзержинск становится не только химической столицей России, но и центром развития экологических технологий. Указом Президента РФ Дзержинску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Сегодняшние жители города химиков с честью продолжают дело поколения победителей, внося огромный вклад в укрепление обороноспособности России. Большая работа проведена по созданию комфортных условий для жизни и работы: появились новые благоустроенные пространства, новые точки притяжения. Ещё более серьезные планы на будущее, к столетию города. Необходимо вместе с жителями и экспертами ещё раз сверить основные позиции и двигаться вперёд», – сказал Глеб Никитин. Как отметили участники стратегической сессии, последние пять лет в Дзержинске успешно реализуются крупные социально-экономические и инфраструктурные проекты: строительство водовода и главного канализационного коллектора, магистрального газопровода, новых школ, единственного в регионе Центра адаптивных видов спорта и многие другие. «С момента принятия Стратегии развития Нижегородской области прошло пять лет. Многие показатели, которые были запланированы на дальнюю перспективу, уже выполнены. Мы видим, как изменились наша экономика, промышленность, транспорт, дороги, меняется городская среда. Поэтому нужно корректировать планы и ставить новые задачи – с точки зрения развития нашей промышленности, дорожного и коммунального хозяйства, строительной сферы, развития жилья, строительства образовательных и спортивных учреждений. Мы должны сформировать уточнённую сбалансированную программу города и всей области в целом», – заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что Стратегия развития Нижегородской области коррелируется с программой подготовки к 100-летнему юбилею города «Дзержинск-100», так как оба этих программных документа ставят целью развитие региона через развитие конкретного муниципалитета. Участники стратсессии дали рекомендации включить часть проектов программы «Дзержинск-100» в Стратегию развития региона. «Сегодня есть понимание и уверенность, что основа экономики Дзержинска – это промышленные предприятия. Они динамично развиваются, вносят вклад в развитие страны, региона и, конечно, Дзержинска. А любое предприятие – это, прежде всего, люди. Поэтому основной акцент в рамках обсуждения сделан на двух принципиальных моментах – создание системы профориентации кадров начиная со школьного возраста и создание комфортной и безопасной городской среды, включая активизацию жилищного строительства и использование туристического потенциала Дзержинска. Все это нашло отражение в программе «Дзержинск-100». Ряд проектов уже сейчас реализуется – например, со следующего года начнется создание образовательного кластера «Химический потенциал» для студентов колледжей и техникумов. Но есть проекты и на более долгосрочную перспективу, и именно они, на мой взгляд, должны быть внесены в региональную Стратегию развития. К таким, например, можно отнести проект туристического развития территории около Шуховской башни», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. «В Дзержинске сейчас гораздо комфортнее строить и развивать собственное дело, чем 5-10 лет назад, – считает директор ООО «ТосолНН» Денис Ладохин. – Сейчас для предпринимателей предусмотрены и федеральные, и региональные, и муниципальные меры поддержки. На мой взгляд, сейчас у всех есть понимание, что в одиночку расти невозможно. Поэтому взаимная поддержка, консолидация бизнеса и власти в конечном итоге приводят к хорошим результатам и являются максимально эффективным инструментом для развития города, региона, государства». Многие предложенные проекты касались развития молодежной среды и поддержки кадров. Как рассказал глава молодежной администрации Дзержинска Илья Власенков, в Дзержинске крайне важно проводить планомерную работу с молодежью, вовлекать ее в городские процессы, позволять формировать городскую среду. «На мой взгляд, это должны быть проекты разного масштаба. Начиная от создания единой системы профориентации школьников и студентов города для обеспечения кадрами нашей промышленности и заканчивая локальными проектами, такими, например, как создание реестра площадок для нанесения граффити», – считает он. «Уже много лет я работаю в сфере культуры, поэтому для меня принципиально развитие этой сферы как в Дзержинске, так и во всей Нижегородской области. За те пять лет, что «у руля» Глеб Сергеевич Никитин, в регионе сделано многое – как в плане обновления учреждений культуры, так и в плане поддержки юных талантов. Одно из предложений – создать в нашем городе виртуальные концертные залы с качественной звуковой аппаратурой, чтобы дзержинцы могли побывать на мероприятиях в концертных залах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Еще один важный момент – приобретение новых музыкальных инструментов. Наша давняя мечта – собственный орган для проведения концертов», – рассказала директор Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина Ольга Замашкина. Предложения участников стратегической сессии в Дзержинске будут отражены в Стратегии развития Нижегородской области. Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум «Вместе мы можем больше», где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации Стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.