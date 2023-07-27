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НовостиОбщество27 июля 2023 9:28

Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на треть

В частности, завершились работы в Пильнинском и Городецком районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на треть.

Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на треть.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на треть от запланированного на 2023 год объема. На сегодняшний день обновлено 2,27 млн кв.м. дорог из 6,67, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы дороги в Пильнинском районе на границе с Чувашией, в Уренском и Городецком районах. По словам губернатора Глеба Никитина, в последние три года Нижегородская область входит в число регионов с самыми масштабными объемами дорожного ремонта.

- За время реализации нацпроекта отремонтировано более четырех тысяч километров дорог, а с учетом средств Дорожного фонда эта цифра стремится к 5 000 км. Это беспрецедентный объем работ, - сказал Глеб Никитин.