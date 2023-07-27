Четыре несчастных случая предотвратили матросы на пляжах в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Нижегородским матросам – спасателям удалось предотвратить четыре несчастных случая на общественных пляжах города. Об этом сообщили в МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

Один из инцидентов произошел на первом озере Щелоковского хутора. Там во время купания стало плохо 50-летнему мужчине. Матрос-спасатель Евгений Репьях, который дежурил в это время на пляже, спас мужчину, оказав ему сердечно-легочную реанимацию, а после передал мужчину бригаде скорой помощи.

Кроме того, с начала купального сезона трагедий на муниципальных пляжах удалось избежать. Однако некоторые жители пренебрегают правилами безопасности, они приходят на пляж в нетрезвом состоянии, не следят за детьми во время купания. В результате у спасателей на пляжах появляются внештатные ситуации.

Специалисты ГОЧС напоминают о правилах безопасности на воде:

-купаться нужно только в специально оборудованных местах

-нельзя нырять в незнакомых местах

-не заплывать за буйки

-не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам

-не плавать на надувных матрасах или камерах

-не купаться в нетрезвом состоянии

Кроме того, городские пляжи работают с 1 июня до 31 августа с 10:00 до 19:00. Они оборудованы спасательными постами и щитами с необходимой информацией.