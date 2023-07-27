Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос на 7,9% за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время отчета в Законодательном собрании 27 июля, информирует пресс-служба регионального правительства.

По его словам, за 2022 год в регионе было отгружено продукции почти на 1,7 триллиона рублей. За последние пять лет индекс промышленного производства в Нижегородской области вырос более чем в два раза – это больше, чем в среднем по России.

- Причем в течение текущего года фиксируем нарастающую положительную динамику, наглядно показывающую способность нашей региональной экономики к быстрому восстановлению. Базовая для нас обрабатывающая промышленность растет чуть более ускоренными темпами – за январь-июнь 2023 это 108,2%. Очень хороший показатель, - пояснил Глеб Никитин.

Наибольший рост зафиксирован в производствах транспортных средств и оборудования, электрики, компьютеров, мебели, нефтепродуктов, металлических изделий, продуктов и химикатов.