Фото предоставлено Пресс-службой РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания».

Число бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки на предстоящий 2023-2024 учебный год увеличено вдвое – до 4,7 тысяч мест, но, по словам Президента РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания» Юрия Коробова, этого количества пока недостаточно, сообщает Пресс-служба РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания».

По статистике Министерства науки и высшего образования РФ, в российских вузах обучаются почти 35 тысяч студентов из Африки, а с 2010 года число африканских студентов выросло в три раза.

«Россия и страны Африки имеют богатую историю взаимоотношений, одним из ключевых аспектов которой служит сотрудничество в сфере образования. Российские программы в вузах дешевле, чем на Западе, при этом, учитывая хорошее качество образования, они гарантированно дают возможность трудоустройства у себя на родине, - говорит Юрий Коробов. - Число бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки на предстоящий 2023-2024 учебный год увеличили вдвое – до 4,7 тысяч мест. Но этого совершенно недостаточно. Интерес российского государства и бизнеса к Африке растет, и это нужно учитывать в системе образования».

Юрий Коробов отмечает, что африканская повестка набирает все больший вес в российской внешней политике, и страны должны укреплять добрые отношения, в том числе с помощью образования.

«Человек, учившийся в нашей стране, навсегда сохранит приятные воспоминания о своей студенческой жизни. Кроме того, за время обучения он обрастет множеством личных и деловых контактов, которые будут способствовать международным связям в будущем, – уверен Юрий Коробов. – Речь не только о так называемой «народной дипломатии», но и о серьезной политике, ведь среди выпускников МГИМО, РУДН и МГУ есть президенты, премьер-министры, крупные дипломаты Африканских государств. Африка — это огромный развивающийся рынок, на котором востребованы не только товары, но и инвестиции, технологии, проекты, а значит, нужны и специалисты в самых разных сферах».

Юрий Коробов также приводит в пример статистику по вузам: почти треть африканских студентов учится на медицинских факультетах, еще 20% выбирают инженерно-техническое направление. Также популярна специальность «Менеджмент и финансы», ведь экономика многих африканских стран сейчас на подъеме. Конечно, больше всего молодых людей из Африки учатся в Москве, но и в других российских городах немало африканских студентов. Например, в Уральском федеральном университете сейчас обучается 503 человека из 25 стран Африки, не меньше африканских студентов учится в Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. География образовательного сотрудничества постоянно расширяется.

«Нам важно развивать отношения не только по дипломатической линии, но и по линии бизнеса и общественных организаций, – считает Юрий Коробов, –. Экономическому сотрудничеству препятствует незнание языков, слабое информирование, недостаток опыта. На одном туризме крепкие экономические связи не выстроить: нам нужны совместные проекты в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, в том числе зеленой. Экологическая тематика — одно из важнейших направлений, где мы можем быть полезны друг другу, и Общество дружбы с Танзанией, которое я возглавляю, активно прорабатывает такие проекты».

По мнению президента РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания» Юрия Коробова, для полноценного сотрудничества между Россией и странами Африки нужно прежде всего продвигать изучение языков. Если россияне будут знать суахили, зулу, амхарский и другие языки народов Африки, а африканцы овладеют русским, это не только укрепит связи в области бизнеса, но и будет способствовать культурной интеграции, резюмирует Юрий Коробов.