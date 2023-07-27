Два человека погибли в ДТП по вине пьяного водителя в Уренском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло по вине пьяного водителя в Уренском районе 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария случилась на 196 км автотрассы Киров – Нижний Новгород. 44-летний водитель, который был за рулем автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и съехал в кювет на противоположной стороне дороги.

В результате ДТП, водитель и его 42-летняя пассажирка скончались на месте. Другого 20-летнего пассажира с травмами доставили в Уренскую ЦРБ.

В ГИБДД уточнили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и был не пристегнут. Кроме того, пассажиры также не были пристегнуты ремнями безопасности.